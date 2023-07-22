Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaşacak
Spor Haberleri
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Daniel Amartey ve Jean Onana da UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Daniel Amartey ve Jean Onana da UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.
Siyah-beyazlıların Liste A'da bildirdiği oyuncu listesinde Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz ve Utku Yuvakuran bulunuyor.Öte yandan Liste B'de ise genç oyuncular Demir Ege Tıknaz, Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Cemal Azad Demir ve Emir Yaşar yer alıyor.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü sahasında KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023