Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Daniel Amartey ve Jean Onana da UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.