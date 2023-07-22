Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Tiran ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tiran ile karşılaşacak olan Beşiktaş, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroya dahil edildi. Kadroda yer alan futbolcular açıklandı.