Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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