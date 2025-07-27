Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 14.00'te salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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