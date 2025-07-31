Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının enerjisinden ve davranışlarından mutlu olduğunu dile getiren Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıda topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var" şeklinde konuştu.

'SOLSKJAER'İN OYUN KÜLTÜRÜNE SAYGI DUYUYORUM'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyduğunu aktaran Arda Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacatır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip" sözlerini kullandı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER: GÖREVİME DEVAM EDİYORUM

İstifa etmeyi düşünmediğini ve önlerinde UEFA Avrupa Konferans Ligi olduğunu değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4,5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak" dedi.

'ERKEN GOL İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI'

Mücadeleyi değerlendiren Norveçli teknik adam, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi" sözlerini sarf etti.