Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e Mağlup Oldu

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

BAŞAKŞEHİR

-Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 yendi.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

14.30 Samsunspor - Almere City

TFF

- 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılışı, Riva'daki tesislerde yapılacak. Seminer kapsamında IFAB Oyun Kuralları'nın anlatıldığı oturum gerçekleştirilecek.

AVRUPA PARA GENÇLİK OYUNLARI

- Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları çeşitli branşlarda bugün devam edecek. (Cebeci Spor Kompleksi)

YÜZME

-Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası tamamlanacak. (Kınalıada Spor Kulübü)

BAKAN BAK PROGRAM

14: 00 Bakan Bak İstanbul programı kapsamında Sultangazi'de, Yunus Emre Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

16: 30 2025 BİGG Spor Ödülleri Töreni, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. (Yer: Riva Kamp ve Eğitim Merkezi/ İstanbul)

YAT YARIŞLARI

- Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü ayağı olarak Marmaris Körfezi'nden başlayan Kıbrıs Kupası yarışı, KKTC'nin Girne kentinde sona erecek.