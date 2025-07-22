Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Kadrosunu Açıkladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde kadro bildiriminde bulundu. İlk maç 24 Temmuz'da, ikinci maç ise 31 Temmuz'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda, ikinci müsabaka ise 31 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapılacak.
Bu mücadeleler öncesi siyah-beyazlılar, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov listede yer almadı.
Kadro şu isimlerden oluştu:
A Listesi
Mert Günok
Emirhan Topçu
Salih Uçan
Tayfur Bingol
Tayyip Talha Sanuç
Necip Uysal
Ersin Destanoğlu
Kartal Kayra Yılmaz
Demir Ege Tıknaz
Joao Mario
Jonas Svensson
Keny Arroyo
Milot Rashica
Rafa Silva
Tammy Abraham
Ernest Muçi
Felix Uduokhai
Gabriel Paulista
Gedson Fernandes
Amir Hadziahmetovic
David Jurasek
Orkun Kökçü
Al Musrati
Can Keleş
Elan Ricardo
B Listesi
Emir Yaşar
Emre Bilgin
Göktuğ Baytekin
Fahri Kerem Ay
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Mustafa Azem Yortaç
Semih Kılıçsoy
Serkan Emrecan Terzi - İSTANBUL