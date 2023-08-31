Beşiktaş bir sezonun ardından yeniden Avrupa'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.

2021-2022 sezonunda Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip aynı sezonda ligi 6. sırada tamamladığı için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanamadı.

Geçen sezon Avrupa'ya gidemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarını kayıpsız atlatarak gruplara kalmayı başardı.

Avrupa'da fire vermedi

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi'yi 3-1 ve 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev'i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 52. dakikada attığı golle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini kaydettiği Avrupa arenasını yine boş geçmedi.

Maçı tek golünü atan Aboubakar, sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana karşısında kaydetmişti. Neftçi ile oynanan üçüncü tur maçlarında da birer gol atan Kamerunlu oyuncu, Dinamo Kiev maçlarında birer gol kaydederek bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.

Ligde henüz golü bulunmayan siyah-beyazlı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan sezonun ilk maçında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

Beşiktaş formasıyla Avrupa'da 11. golünü atan Aboubakar, 1 gol daha atması halinde 12'şer golle Beşiktaş'ın Avrupa'da en golcü yabancı oyuncuları olan Bobo ve Ricardo Quaresma'yı yakalayacak.

Aboubakar'dan Lucescu'ya tepkili gol sevinci

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, 52. dakikada attığı golün ardından sevincini Dinamo Kiev yedek kulübesinin önünde yaşadı.

Bükreş'te oynanan ilk maçın ardından "Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık." şeklinde açıklama yapan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun önüne Omar Colley'le giderek sevinen Kamerunlu oyuncu, yan ve dördüncü hakemlerin araya girmesine rağmen sevincine devam edince sarı kart gördü.

Lucescu daha sonra AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadelerinin tamamen yanlış anlaşıldığını, bunu Beşiktaş'ı yüceltmek için söylediğini açıklamıştı.

Güneş, Dinamo Kiev'i İstanbul'da bu kez yendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2015-2016 sezonunun ardından bir kez daha İstanbul'da ağırladığı Dinamo Kiev'i bu kez eli boş gönderdi.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Ukrayna temsilcisini Beşiktaş Park'ta ağırlayan Güneş rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Kiev'de oynanan maçta ise rakibine 6-0 yenilmişti.