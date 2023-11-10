Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Club Brugge'un Lugano'yu mağlup etmesiyle siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını kaybetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenilirken, grubun diğer maçında Club Brugge'un Lugano'yu 2-0 mağlup etmesiyle siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Grubun diğer maçında Club Brugge, Lugano'yu 2-0 yenince 1 puanı olan siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını yitirdi.
Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Olimpija Ljubljana - KI Klaksvik: 2-0
Slovan Bratislava - Lille: 1-1
B Grubu
Breidablik- Gent: 2-3
Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv: 1-3
C Grubu
FC Astana - Ballkani: 0-0
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb: 1-0
D Grubu
Beşiktaş - Bodo/Glimt: 1-2
Club Brugge - Lugano: 2-0
E Grubu
Legia Warszawa - Zrinjski Mostar: 2-0
Aston Villa - AZ Alkmaar: 2-1
F Grubu
Cukaricki Stankom - Fiorentina: 0-1
Ferencvaros - Genk: 1-1
G Grubu
HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt: 0-1
PAOK - Aberdeen: 2-2
H Grubu
FC Nordsjaelland - Spartak Trnava: 1-1
Ludogorets Razgrad - Fenerbahçe: 2-0 - İSTANBUL