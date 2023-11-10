Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Club Brugge'un Lugano'yu mağlup etmesiyle siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını kaybetti.

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenilirken, grubun diğer maçında Club Brugge'un Lugano'yu 2-0 mağlup etmesiyle siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Grubun diğer maçında Club Brugge, Lugano'yu 2-0 yenince 1 puanı olan siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını yitirdi.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Olimpija Ljubljana - KI Klaksvik: 2-0

Slovan Bratislava - Lille: 1-1

B Grubu

Breidablik- Gent: 2-3

Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv: 1-3

C Grubu

FC Astana - Ballkani: 0-0

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb: 1-0

D Grubu

Beşiktaş - Bodo/Glimt: 1-2

Club Brugge - Lugano: 2-0

E Grubu

Legia Warszawa - Zrinjski Mostar: 2-0

Aston Villa - AZ Alkmaar: 2-1

F Grubu

Cukaricki Stankom - Fiorentina: 0-1

Ferencvaros - Genk: 1-1

G Grubu

HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt: 0-1

PAOK - Aberdeen: 2-2

H Grubu

FC Nordsjaelland - Spartak Trnava: 1-1

Ludogorets Razgrad - Fenerbahçe: 2-0 - İSTANBUL