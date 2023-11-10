Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, Club Brugge'ün Lugano'yu 2-0 mağlup etmesi sonucu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından 1 puanda kalan siyah-beyazlılar, Club Brugge'ün Lugano'yu 2-0 mağlup etmesiyle gruptan çıkma şansını kaybetti.

CLUB BRUGGE GRUPTA LİDER DURUMDA

Sahasında ağırladığı Lugano'yu 2-0 mağlup eden Club Brugge 10 puan ile liderliğini sürdürürken Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 ile geçen Bodo/Glimt 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Club Brugge deplasmanından puansız dönen Lugano topladığı 4 puan ile 3'üncü sırada bulunuyor. Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitiren son sıradaki Beşiktaş ise 4 maç sonunda 1 puan topladı.