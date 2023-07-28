Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Tirana maçı için hazırlıklara başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dünkü maçta forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular pas çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarına 30 Temmuz Pazar günü çift idmanla devam edecek.