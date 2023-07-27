Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı mağlup etti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 yenerek galibiyetle başladı.
- Uefa Avrupa Konferans Ligi : Beşiktaş : 3 - Tirana: 1 (Maç sonucu)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top kornere gitti.
62. dakikada Onur Bulut'un sol kanattan ceza sahasına ortasında Jackson Muleka topla buluştu. Muleka'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Gentian Selmani'de kaldı.
69. dakikada Valentin Rosier'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.
83. dakikada Rimal Haxhiu'nun sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Kaina, yakın mesafeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
90. dakikada Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal'ın ön direkte topla buluştu. Necip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Onana'nın pasında hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazından savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 3-1
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Daniel Schlager xx, Sven Waschitzki xx, Arno Blos xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Omar Colley xx, Arthur Masuaku xx, Amir Hadziahmetovic xx, Salih Uçan xx (Jean Onana dk. 63 x), Gedson Fernandes xx, Onur Bulut xx (Semih Kılıçsoy dk. 83 xx), Jackson Muleka xxx (Ege Demir Tıknaz dk. 90+2 ?), Vincent Aboubakar xxx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Tirana: Gentian Selmani x, Albi Doka x (Rimal Haxhiu dk. 58 x), Filip Najdovski xx, Erjon Hoxhallari xx, Florjan Pergjoni xx, Fjoart Jonuzi xx, Ardit Hila x, Florent Hasani xx, Regi Lushkja x (Ardit Deliu dk. 64 x), Liridon Latifi x (Bruno Lulaj dk. 64 x), Kristal Abazaj x (Kaina dk. 75 xx)
Yedekler: Ilion Lika, Leon Kozi, Gledi Mici, Klevi Qefalia, Dijar Nikqi, Dion Ahmetaj
Teknik Direktör: Orges Shehi
Goller: Onur Bulut (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 42), Semih Kılıçsoy (dk. 90+4) (Beşiktaş), Kaina (dk.