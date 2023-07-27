Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy kaydetti.

Stat: Beşiktaş

Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar

Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)

Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy ( Beşiktaş ), Dk. 83 Kaina (Tirana)

Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.

83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.