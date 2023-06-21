Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tiran-Dinamo Batum eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tiran (Arnavutluk) - Dinamo Batum (Gürcistan) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. İlk maç 27 Temmuz, rövanş maçı ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Siyah-beyazlı ekip, çift maçlı eliminasyon sistemine göre gerçekleşen turnuvada ilk maçı kendi evinde oynayacak.