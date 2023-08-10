Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu.