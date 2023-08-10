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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi ile karşılaşacak

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Neftçi Arena

Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire (İsviçre)

Neftçi: Brkic, Zülfügarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Shinyashiki, Lebon

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Azerbaycan Beşiktaş İsviçre Spor Haberler

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