Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi ile karşılaşacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Neftçi Arena
Hakemler: Lukas Fahndrich, Jonas Erni, Guillaume Maire (İsviçre)
Neftçi: Brkic, Zülfügarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Shinyashiki, Lebon
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor