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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü ile karşılaşacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi KF Tirana'yı 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdıran siyah-beyazlı ekibin rakibi de netleşti. Beşiktaş, 3'üncü ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan ekibi, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ı sahasında 2-0 mağlup ederek 3'üncü turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Azerbaycan Beşiktaş Bakü Spor Haberler

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