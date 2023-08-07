Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor