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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile...

Spor Haberleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki FC – Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Bakü Spor Haberler

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