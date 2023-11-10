Beşiktaş'tan Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan müsabaka öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, aynı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden Cenk Tosun'un da uyluk...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan müsabaka öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, aynı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden Cenk Tosun'un da uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL