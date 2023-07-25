Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk'un Tiran ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti. Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Perşembe günü Arnavutluk'un Tiran ekibini konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Çalışmayı başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Tahir Güneş ve İbrahim Kemal Barış Dillioğlu da takip etti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman; kuvvet, sıçrama ve sürat çalışmalarıyla başlayıp pas antrenmanıyla devam etti. Siyah-beyazlılar son bölümde çift kale taktik maç yaptı.

Beşiktaş, Tiran maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.