Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu için hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın Arnavutluk'un Tiran takımını ağırlayacak. Takım, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç tedavileri süren oyuncular antrenmana katılmazken, Cenk Tosun ise ayrı çalıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın, Arnavutluk'un Tiran takımını ağırlayacak Beşiktaş son antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık antrenmana siyah-beyazlı takım, ısınma hareketleriyle başladı.

Siyah-beyazlı oyuncular basına açık bölümün sonunda ise pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Kalan bölümde ise taktik antrenman yapıldı.

Tedavileri süren Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almazken, Cenk Tosun takımdan ayrı çalıştı.