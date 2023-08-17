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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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