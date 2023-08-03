Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 2-0 yenerek tur atladı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor