Beşiktaş U-16 Gelişim Ligi'nde finale yükseldi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan U-16 Gelişim Ligi yarı final maçında Beşiktaş, Ahmet Sami Birkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek finale yükseldi. Final maçı 12 Mayıs Cuma günü D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği U-16 Gelişim Ligi'nin yarı finalinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan Galatasaray - Beşiktaş U-16 Gelişim Ligi Yarı Final mücadelesinin ilk yarısı, karşılıklı ataklara sahne olmasına rağmen golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada dakikalar 69'u gösterirken Ahmet Sami Birkan, Beşiktaş adına tabelayı değiştiren isim oldu ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

U-15 Gelişim Ligi üçüncülük maçında Bucaspor, Adana Demirsporu 1-0 yenerek 3'üncü oldu.