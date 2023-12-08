Beşiktaş: "Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fenerbahçe müsabakasında meydana gelen salon ve seyirci olayları nedeniyle...
Beşiktaş: "Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasında meydana gelen salon ve seyirci olayları nedeniyle takımımıza bir maç seyircisiz oynama cezası vermiştir.
Beşiktaş : "Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasında meydana gelen salon ve seyirci olayları nedeniyle takımımıza bir maç seyircisiz oynama cezası vermiştir." - İSTANBUL