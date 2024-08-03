Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'yı aldı

- Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı düzenlenen törenle aldı

Kupayı Giovanni van Bronckhorst ve kaptanlarla birlikte kaldırdı

Galatasaraylılar, kupa töreninde sahada bekledi ve Beşiktaş'ı alkışladı

İSTANBUL - Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, maçın bitiminin ardından sahaya indi ve kupa sevincini siyah-beyazlı taraftarla beraber yaşadı.

Mücadelenin ardından kupa töreni için sahanın ortasında platform kuruldu. İlk olarak maçın hakemlere plaket verildi. Daha sonra Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, siyah-beyazlı futbolcuların karşılıklı oluşturduğu koridordan geçerek madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldı.

Kupayı Giovanni van Bronckhorst ve kaptanlarla birlikte kaldırdı

Şampiyon siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyete madalyalarını da Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti. Kupayı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve kaptanlar Mert Günok ile Necip Uysal birlikte havaya kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular daha sonra siyah-beyazlı taraftarların yanına kupa ile giderek şampiyonluğu birlikte kutladı.

Öte yandan Galatasaraylılar, kupa töreninde sahada bekledi ve Beşiktaş'ı alkışladı.