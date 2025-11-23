Beşiktaş, Türk Hava Yolları'nı 3-1 Mağlup Etti
Vodefone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, Türk Hava Yolları ile oynadığı maçta 3-1 galip geldi. Maç, BJK Gain Spor Kompleksi'nde gerçekleşti ve toplam süre 118 dakika sürdü.
Salon: BJK Gain Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Beşiktaş : Kurilo, Zeynep Demirel, Szczurovska, İdil Başcan, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Nur Domaç, Leyva, Cansu Aydınoğulları)
Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Merve Nezir, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Orthmann, Karmen Aksoy)
Setler: 9-25, 31-29, 25-17, 25-9
Süre: 118 dakika (22, 44, 29, 23)
Vodefone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor