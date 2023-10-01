Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Aboubakar'ın attığı golle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen (Dk. 65 Cicaldau), N'Zonzi, Moreno (Dk. 81 Yunus Mallı), Oliveira (Dk. 65 Emirhan Gedikli)
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 58 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 75 Chamberlain), Rashica (Dk. 58 Ghezzal), Zaynutdinov (Dk. 82 Onur Bulut), Aboubakar, Muleka (Dk. 75 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), Dk. 63 Aboubakar ( Beşiktaş )
Sarı kart: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey, Dk. 53 Masuaku ( Beşiktaş )
Kırmızı kart: Dk. 55 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş maçı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti.
63. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın, iki Konyasporlu futbolcuyu çalımlayıp çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
84. dakikada Chamberlain'in uzaktan sert şutunda top yandan auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, maçtan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.