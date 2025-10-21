Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Kulüp, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularıyla başlayan idmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı.
Beşiktaş, saat 17.00'de özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor