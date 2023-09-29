Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürüyor.

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktivasyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Konya'ya gidecek.