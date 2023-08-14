Sezonun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı. Beşiktaş, yeni sezona da golle başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı.

Sezonun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes'in 85. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı.

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 3 haftasında peş peşe attığı gollerle adından söz ettiren Gedson Fernandes, yeni sezona da golle başladı.

Geçen sezonun son 3 haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor ağlarını peş peşe havalandıran Beşiktaşlı oyuncu, Fatih Karagümrük'ü de boş geçmeyerek ligde üst üste 4 maçta gol atmayı başardı. Bu gol, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibe bu sezonki ilk 3 puanı getiren gol oldu.

Aboubakar penaltıdan yararlanamadı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, maç 0-0 devam ederken bir penaltı atışından yararlanamadı.

Baniya'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Aboubakar, 48. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Siyah-beyazlı oyuncunun penaltısında Fatih Karagümrük kalecisi Dituro doğru köşeyi tahmin ederek soluna gelen topun kaleye girmesine izin vermedi.

Beşiktaş direklere takıldı

Karşılaşmanın 63. dakikasında gole yaklaşan Beşiktaş, direği geçemedi.

Gedson Fernandes ve Aboubakar'ın paslaşmasıyla başlayan atakta Onur Bulut'un sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Siyah-beyazlı ekip, 66. dakikada ise Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunda direği geçemedi.

Ligde 16 maçtır yenilmiyor

Geçen sezon teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de dikkati çeken bir performansa imza atan Beşiktaş, ligde yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Geçen sezonki Sivasspor karşılaşmasının ardından ligde oynadığı 15 maçı yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona da galibiyetle başlayarak yenilmezlik serisini 16 müsabakaya çıkardı.

Ayrıca Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4. resmi maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynadığı Tirana maçları ve Neftçi müsabakasında da rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı.