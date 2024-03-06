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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kalan 10 maçın 8'ini İstanbul'da oynayacak

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Beşiktaş, sezonu 3. sırada bitirip Avrupa hedefine ulaşmak için kalan maçlarının çoğunu İstanbul'da oynayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kalan 10 maçın 8'ini İstanbul'da oynayacak. Bu süreci en az kayıpla geçmek isteyen siyah-beyazlılar, sezonu 3. sırada bitirip, Avrupa hedefine ulaşmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, averajla 46 puanla 4. sırada kaldı ve zirvenin de 29 puan gerisinde düştü. Şampiyonluk hesaplarını önümüzdeki sezon üzerine kuran siyah-beyazlılar, Avrupa hedefine ulaşabilmek için ise hem Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de lig üçüncülüğünü kendine hedef belirledi.

Son 10 maçın 8'i İstanbul'da

Süper Lig'in son periyoduna girildiği dönemde Kartal, kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. 29. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaş, bu müsabakaların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kara Kartal, 2023-2024 sezonunun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.

İstanbul'daki 18 maçta 10 galibiyet

Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2'sinde berabere kalırken, 6'sını ise kaybetti. Kartal 18 mücadelenin 14'ü de Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, sahasındaki müsabakalar hariç İstanbul'da şu ana kadar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbulspor karşısında 3 puana uzanan Kartal, Pendikspor ile Galatasaray'a ise kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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