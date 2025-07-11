Beşiktaş Transferde Dört Oyuncu ile Anlaşma Eşiğinde

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Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Kyle Walkers Peters ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. 30 milyon Euro'ya mal olacak Orkun Kökçü'nün transferinin yanı sıra, diğer oyuncu ile de anlaşma aşamasına gelindi. Ayrıca, siyah-beyazlılar Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor.

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş iki oyuncuda son aşamaya geldi. Benfica'nın A Milli oyuncusu Orkun Kökçü'nün kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşarak evrak işlemlerine geçen siyah beyazlıların, 30 milyon Euro'ya mal olacak bu transferi açıklaması an meselesi.

Beşiktaş, sağ bek için de uzun bir süredir gündeminde olan Kyle Walkers Peters ile anlaşma noktasına geldi. Siyah beyazlıların, oyuncu ve menajeri ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği ve ufak birkaç pürüzün giderilmesi halinde, transferde ikinci bombayı patlatmak üzere olduğu öğrenildi. Bu transferlerin resmiyete dökülmesi durumunda siyah beyazlılar kamp bitmeden Jurasek ve Abraham ile beraber 4 transferi birden sonuçlandırmış olacak.

AVUSTURYA KAMPI DEVAM EDİYOR

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, kampın 8'inci gününe sabah idmanıyla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümde takımı 7'şerli gruplara ayıran teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, top kapma çalışması yaptırdı. İki bölüm halinde yapılan tek pas çalışmasının ardından, dünkü hazırlık maçında oynayan birçok oyuncu idmanı tamamladı. Geri kalan futbolcular ise hücum organizasyonu ve şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kampına bugün TSİ 18.00'de yapacağı idman ile devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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