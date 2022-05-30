Beşiktaş transfer gündemi - Haberler

Yeni sezonu 27 Haziran'da açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından yönetilmeye devam ediyor.

Şu anki planlamaya göre toplamda 5 veya 6 transfer yapmayı düşünen siyah beyazlılar, hazırlık maçlarında ortaya çıkacak performanslara göre bu sayıya 1-2 ekleme daha yapabilir. Takviyeleri stoper ve hücum bölgesine yapacak olan Beşiktaş, 1'i yerli olmak üzere en az 2 stoper, 2 kanat ve 1 santrforu kesin olarak kadrosuna katmak istiyor. Alınacak santrfor sayısının 2'ye çıkma ihtimali de bir hayli kuvvetli.

Gençlerbirliği'nde yetiştikten sonra İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve buradan da Hellas Verona'ya geçen Mert Çetin, İtalya'da 3'lü defansta çok oynaması ve bu oyun düzenine alışkın olması sebebiyle Beşiktaş'ın transfer etmeyi düşündüğü Türk stoper adayı oldu. Geçen sezonun ikinci devresini Kayserispor'da kiralık geçiren Mert Çetin için, siyah beyazlı kaynaklardan alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde öncelikli satın alma opsiyonlu kiralama olmak üzere Hellas Verona'ya resmi teklif yapılması düşünülüyor.