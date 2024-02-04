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Beşiktaş Trabzonspor'u mağlup ederek büyük bir galibiyet aldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk büyük maçından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 39'a çıkararak bordo-mavililerin önüne geçip, 3. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, bu sezon bir ilki de yaşadı. Kartal, 2023-2024 sezonunda ilk kez büyük bir maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'a konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kaybeden siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye evinde 3-1'lik skorla yenilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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