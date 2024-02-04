Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Trabzonspor'u evinde mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle tam 6 maç sonra evinde bordo-mavililere karşı 3 puan aldı. 2016-2017 sezonunda 5 Kasım 2016 tarihinde 2-1'lik skorla kazandığı mücadelenin ardından oynanan 6 karşılaşmada 2 yenilgi, 4 beraberlik alan Kartal, Karadeniz ekibine karşı bu şanssızlığını da kırmış oldu.

Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 12 gol atarken, ağlarında da 12 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title