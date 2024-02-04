Beşiktaş, Trabzonspor'u evinde mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle tam 6 maç sonra evinde bordo-mavililere karşı 3 puan aldı. 2016-2017 sezonunda 5 Kasım 2016 tarihinde 2-1'lik skorla kazandığı mücadelenin ardından oynanan 6 karşılaşmada 2 yenilgi, 4 beraberlik alan Kartal, Karadeniz ekibine karşı bu şanssızlığını da kırmış oldu.

Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 12 gol atarken, ağlarında da 12 gol gördü. - İSTANBUL