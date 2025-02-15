Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 yenerek galibiyet sayısını 57'ye çıkardı

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 yenerek galibiyet sayısını 57'ye çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek, kulüp tarihindeki 141. karşılaşmada galibiyet sayısını 57'ye yükseltti.

Beşiktaş, resmi ve özel maçlar olmak üzere tüm kulvarlarda 141. mücadele ettiği Trabzonspor'a karşı galibiyet sayısını 57'ye çıkardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1'le geçti. İki takım, bu müsabakayla tarihlerinde 141. kez karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, galibiyet sayısını 57'ye çıkarırken, Karadeniz temsilcisi ise 48'de kaldı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 195, bordo-mavililer de 160 gol attı.

Beşiktaş, ligde 39. kez kazandı

Beşiktaş ile Trabzonspor, ligde ise 104. kez rakip oldu. Siyah-beyazlı takımın galibiyetlerdeki üstünlüğü 39'a yükseldi. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
img

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.