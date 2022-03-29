Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Park'ta sürdürecek - Haberler

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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Park'ta sürdürecek

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Park'ta sürdürecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, Trabzonspor maçının hazırlıkları kapsamında 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Antrenmanın biletleri ise saat 16.00'da bir lira bedelle satışa sunulacak. Antrenman için sadece Vodafone Park Doğu Tribün'e taraftar alınacak.

Taraftarlar, biletlerini "passo.com.tr", Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Bir kişi üç adet bilet alma hakkına sahip olacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael de siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşma fırsatı yakalayacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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