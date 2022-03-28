Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına, bir günlük aranın ardından devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor