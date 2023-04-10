Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 29. haftada Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 29. haftada Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idmanın ikinci bölümünde çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.