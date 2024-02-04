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Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

2 side çok kötü son maçlarda. Bjk nin kadrosu çok eksik. Avcı bir adım önde Santos tan

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