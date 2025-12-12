Haberler

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla hazırlık sürecini sürdürüyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı takım, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın, taktiksel uygulamalarla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
