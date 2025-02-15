Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş stadyuma geldi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da başlayacak müsabakada Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Siyah-beyazlı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor