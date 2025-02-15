Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş stadyuma geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da başlayacak müsabakada Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Siyah-beyazlı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte dev maçın ilk 11'leri
img

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
img

Ali Koç Galatasaray'ı Talisca üzerinden vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte dev maçın ilk 11'leri
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.