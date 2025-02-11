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Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti. Tekni·k direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla zenginleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Yoğun kar yağışı altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Yeni transfer Keny Arroyo, takımla ilk antrenmanına çıktı. Geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak takıma dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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