Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak maç öncesi hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım, VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın bir hazırlık maçı yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.