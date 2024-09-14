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Beşiktaş Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'da

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Trabzon'a geldi. Takım, otobüsle kamp yapacağı otele geçti ve taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için bu kente geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, buradan otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Otel önünde bekleyen taraftarlar, forma imzalattıkları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Etkinlikler Havacılık Beşiktaş trabzon Futbol Yaşam Spor

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