Beşiktaş, Trabzonspor maçı için TFF'ye başvuruyor - Haberler

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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için TFF'ye başvuruyor

Demirören Haber Ajansı - Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için TFF'ye başvuruyor

Beşiktaş, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, dün akşam oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmaya hazırlanıyor.

Karşılaşmanın 49. dakikasında kaleciye pastan doğan çift vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığını ve bunun kural hatasına girdiğini düşünen siyah beyazlılar, konu ile ilgili itiraz evraklarını hazırlamaya başladı. Siyah beyazlılar kural hatası başvurusunu maçtan sonraki 72 saat içinde yapmak zorunda.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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