Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor