Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla süren idmanın dar alanda taktiksel çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor