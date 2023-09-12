Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenmanda 19 yaş altı futbol takımıyla 30'ar dakikadan iki devre maç yapıldığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.