Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.